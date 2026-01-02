Посещение Эрмитажа станет бесплатным 7 января

Билеты на бесплатное посещение Государственного Эрмитажа 7 января станут доступны для пользователей на официальном сайте музея 4 января. Еще одна партия бесплатных билетов, возможно, появится 5 января, сообщили в социальных сетях Эрмитажа.

"Пожалуйста, учитывайте, что при наплыве пользователей сайт может работать с замедлениями, а бесплатные билеты быстро заканчиваются", – предупредили в музее.

Бесплатный билет позволит посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

Всего в году есть восемь дней, когда Эрмитаж можно посетить бесплатно. Кроме Рождества (7 января), музей предоставляет свободный доступ в День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября), а также в День Эрмитажа (7 декабря).

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру