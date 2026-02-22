К 23 февраля петербургские мосты подсветят в цвета российского триколора

В День защитника Отечества Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура окрасятся в цвета российского флага, написали 22 февраля в пресс-службе Смольного. Подсветка будет работать 23 февраля утром до 08:10 часов и затем с 18:15 до 23:59 часов.

"Знаменитые архитектурные символы города в цветах отечественного триколора – знак единства и гордости за Россию, ее вооруженные силы и их славные боевые традиции", – отметил губернатор Александр Беглов.

Губернатор подчеркнул, что День защитника Отечества — дань признательности воинам, которые защищают свободу и независимость России.

Также в честь праздника зажгут факелы на Ростральных колоннах. Пламя будет видно с 20:00 до 22:00 23 февраля.

День защитника Отечества — не единственный праздник, в честь которого власти Петербурга меняют подсветку трех мостов. Так, 18 января, в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда, эти же переправы окрасились в цвета ленты Ленинградской победы. Также с 16 по 22 февраля Дворцовый мост светился красным цветом в честь китайского Нового года.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный