Три моста сменят подсветку в годовщину прорыва блокады Ленинграда

В воскресенье, 18 января, три моста в Петербурге засияют новой подсветкой в честь 83-летия со дня прорыва блокады Ленинграда, сообщили в администрации губернатора. Пролеты и опоры Дворцового и Троицкого мостов, а также моста Бетанкура окрасятся в цвета ленты Ленинградской победы.

Подсветка заработает в 16:45, ее выключат в 09:30 понедельника, 19 января. Губернатор Александр Беглов отметил, что подсветка призвана напомнить о подвиге жителей блокадного Ленинграда и советских воинов, которые пробили 18 января 1943 года сухопутный коридор между городом и Большой землей.

"В иллюминации, которая зажжется на главных мостах Северной столицы, символичен каждый оттенок. Оливковый олицетворяет торжество воинской доблести и славы, а ярко-зеленый — жизнь, пробившуюся сквозь боль, голод, холод и разрушения", — отметил глава города.

Также в воскресенье дважды зажгут факелы на Ростральных колоннах. Огонь будет гореть с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. Кроме того, с 16:45 18 января по 09:30 19 января Московский проспект осветят "Лучи победы" от прожекторов, установленных на крышах домов №№ 207 и 224.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного