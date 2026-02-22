Управляющим компаниям пригрозили штрафами за отсутствие домового чата в MAX

Из-за отсутствия домового чата в MAX или отказа размещать информацию в национальном мессенджере управляющие компании и ТСЖ рискуют получить штрафы, заявил РИА "Новости" член комитета Госдумы по строительству и ЖК Александр Якубовский. Размер взысканий для юридических лиц может составить до 300 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч.

Якубовский напомнил, что с 1 сентября все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы в России обязаны предоставить жителям возможность общаться через MAX. Также с 17 февраля организации, связанные с ЖКХ, должны публиковать в мессенджере информацию о режиме работы, контактные данные, сведения о диспетчерской и аварийно-диспетчерской службах.

Депутат уточнил, что штрафы непосредственно за отсутствие домовых чатов или неразмещение информации в MAX не предусмотрены, однако подобное могут квалифицировать как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации. В таком случае может наступить административная ответственность по статье о нарушении правил ведения предпринимательской деятельности по управлению МКД (ст. 7.23.3 КоАП РФ).

Также Якубовский отметил, что при повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.

В декабре 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о переводе домовых чатов в мессенджер MAX. За месяц до этого глава Минстроя Ирек Файзуллин обозначал конец года в качестве крайнего срока для перевода домовых чатов в национальный мессенждер.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру