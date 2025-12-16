Госдума обязала перевести домовые чаты в мессенджер MAX

Управляющие компании обязаны будут перевести общедомовые чаты в мессенджер MAX, сообщило 16 декабря РИА "Новости". Закон об этом приняла Государственная дума 16 декабря сразу во втором и третьем чтении. Также требование о переводе общения с жителями многоквартирных домов распространяется на ресурсоснабжающие компании и операторов ТКО.

Порядок взаимодействия с жильцами должен будет установить Минстрой.

Как заявил информагентству первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, благодаря использованию MAX предполагается решить проблему идентификации участников собраний собственников жилья, проводимых дистанционно. Прочие мессенджеры, по версии депутата, не обладают достаточной степенью защищенности, а их использование якобы таит риски сохранности персональных данных пользователей.

"Изменения позволят повысить уровень коммуникации между жителями МКД и управляющими организациями. Администраторы чатов должны будут ответственно, а не для галочки подойти к своей работе: оперативно и качественно реагировать на запросы жителей МКД", — заявил парламентарий.

В ноябре глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о планах перевести до конца 2025 года все домовые чаты в России в мессенджер MAX. По его оценкам, нововведение коснется приблизительно одного миллиона многоквартирных домов в стране.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру