Файзуллин заявил о планах перевести к концу 2025 года домовые чаты в MAX

Чаты в многоквартирных домах в России должны до конца 2025 года перейти в мессенджер MAX, заявил 12 ноября глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации. Содержимое существующих чатов в иных мессенджерах следует перевести в национальный мессенджер.

Как заявил в своем выступлении Файзуллин, сейчас правительством и президентом поставлена "серьезная задача" в сфере использования MAX в сфере ЖКХ. По его словам, реализация требования коснется почти миллиона многоквартирных домов по всей стране.

"Каждый многоквартирный дом должен создать чат до конца года и перевести на него все, что находилось в Telegram и WhatsApp*. И официально закрепить статус домового чата", — приводит слова министра ТАСС.

В конце октября жители ряда российских регионов пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp*. Роскомнадзор признал тогда, что ограничивает работу мессенджеров, объяснив это мерами противодействия преступникам.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру