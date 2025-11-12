Руководитель пресс-службы петербургского Главка Степченко задержан по делу о взятках

В Петербурге задержан начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко, сообщил вечером 12 ноября телеканал "78". Руководителю пресс-службы Главка предъявили обвинение в получении взяток на общую сумму не менее 660 тысяч рублей.

По версии телеканала, средства передавал администратор канала "Конкретно.ру", это продолжалось 2022 года. В обмен на деньги Степченко якобы предоставлял администратору ежедневные сводки происшествий и записи с камер наблюдения.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски. Силовики изъяли технические устройства с информацией.

Сейчас решается вопрос об избрании Степченко меры пресечения, отмечает телеканал. Сам начальник пресс-службы Главка на звонок ЗАКС.Ру не ответил – его номер недоступен.

По информации "Фонтанки", пресс-секретаря задержали утром в среду. Уголовное дело возбудило ГСУ Следственного комитета по Петербургу.

Администратору канала предъявлено обвинение в даче взятки. Сам канал не обновлялся с 1 ноября.

Степченко руководит пресс-службой ГУ МВД уже на протяжении двух десятков лет. На своей позиции он неоднократно выступал с заявлениями от Управления и был одним из основных публичных лиц петербургской полиции. За время, проведенное в МВД, он дослужился до звания полковника внутренней службы. До этого он работал в ИА "Росбалт" и Федеральной миграционной службе, а также был пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко.

Отметим, что сейчас в Выборгском районном суде слушается дело редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева, обвиняемого в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Следствие считает, что в 2024 году он вместе с сообщником мог требовать деньги у предпринимательницы Марии Михайловой, которая тогда баллотировалась на пост губернатора Петербурга. В обмен на 15 тысяч долларов фигуранты якобы предлагали снять негативную статью о Михайловой с сайта.

