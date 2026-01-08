Задержанного за границей баскетболиста Касаткина обменяли на француза

В Россию вернулся баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США. Его обменяли на француза Лорана Винатье*, осужденного в России за сбор информации военного и военно-технического характера, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Касаткина задержали в парижском аэропорту в июне 2025 года по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. В США ему могло грозить длительное лишение свободы. Касаткину 26 лет. С 2021 по 2025 год он выступал в команде МБА в Единой лиге ВТБ.

Винатье* задержали в июне 2024 года в Москве. Его обвинили в сборе данных военно-технического характера и неисполнении обязанностей иностранного агента. Минюст внес иностранца в соответствующий реестр через две недели после задержания. В октябре 2024 года суд приговорил француза к трем годам лишения свободы. Он помилован президентом Владимиром Путиным, сообщил ТАСС со ссылкой ЦОС ФСБ.

* Лоран Винатье внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков