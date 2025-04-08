В суд поступило уголовное дело о вымогательстве у кандидатки в губернаторы

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении главного редактора портала "Конкретно.ру" Кирилла Метелева и Александра Гладышева, которые обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК), сообщили в Объединенной пресс-службе судов. По версии следствия, они требовали деньги у предпринимательницы Марии Михайловой, которая на тот момент баллотировалась на пост губернатора Петербурга.

"Следствие полагает, что фигуранты вымогали денежные средства у М., собиравшейся сделать заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру в Губернаторы Санкт-Петербурга. Требовали 15 000 долларов США за снятие статьи, содержащей негатив, с интернет-ресурса", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

По версии следствия, фигуранты дела якобы также требовали от Михайловой подписать договор на оказание информационных услуг, по которому она должна была выплачивать им средства. Их задержали летом 2024 года сотрудники ФСБ.

Отметим, сейчас в Петербурге расследуют похожее дело в отношении медиаменеджера Ильи Горбунова. Следствие считает, что Горбунов вымогал денежные средства у журналиста Александра Малькевича, который в сентябре 2024 года избрался в Законодательное собрание Петербурга. За крупную сумму кандидату в депутаты предлагалось избежать публикации неких порочащих его материалов.

Константин Леньков / Фото Объединенная пресс-служба судов