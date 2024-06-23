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Новости 10:10

Задержан петербургский медиаменеджер, в прошлом связанный с Пригожиным

фото ЗакС политика Задержан петербургский медиаменеджер, в прошлом связанный с Пригожиным

В Петербурге задержали двоих руководителей журналистских проектов. Речь идет об Илье Горбунове и Кирилле Метелеве, которые проходят по делу о вымогательстве (ст. 163 УК), о чем накануне поздно вечером написала "Фонтанка". По официальной версии, оба вымогали деньги у бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.

Горбунов, по сведениям СМИ, несколько лет возглавлял медиагруппу "Патриот", которую ассоциируют с бизнесменом Евгением Пригожиным, устроившим попытку вооруженного мятежа год назад и погибшим два месяца спустя. Метелев, согласно открытым данным, был главным редактором портала "Конкретно.ру". Источники "Фонтанки" предполагают, что он тоже мог быть связан с Пригожиным.

Малькевич, которого тоже упоминают в контексте работы на Пригожина, намерен стать кандидатом в депутаты ЗакСа

Фото: ЗАКС.Ру


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