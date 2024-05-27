Малькевич победил на праймериз ЕР в Петербурге

Советник губернатора Петербурга по вопросам новых регионов Александр Малькевич победил на праймериз, устроенных петербургским отделением "Единой России", сообщили в партии 27 мая. Общественник соревновался с другими кандидатами за право участвовать в довыборах в Заксобрание по 18-му округу в качестве кандидата от ЕР.

"За право выдвинуться от "Единой России" боролись семь жителей города, больше всех голосов набрал известный журналист, военкор, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич", — поведали партийцы.

Сам победитель заявил, что "впечатлен результатом" и благодарен поддержавшим его людям.

Праймериз "Единой России" завершились в регионах страны минувшим вечером. По состоянию на утро воскресенья в них приняли участие 2,1 миллиона человек. В Петербурге предварительное голосование проходило только в связи с довыборами в ЗакС. Процедура праймериз для участия в муниципальных выборах от ЕР была изменена, их проведут позднее, с 10 по 16 июня.

Фото: ЗАКС.Ру