На праймериз "Единой России" проголосовали свыше двух миллионов человек

Явка на предварительном голосовании "Единой России" превысила 72 % по состоянию на утро 26 мая и составила 2,1 миллиона человек, сообщили в пресс-службе партии. Сама процедура должна завершиться вечером в воскресенье.

"В регионах проходит последний день предварительного голосования. За шесть его дней свой выбор сделали 2,1 миллиона человек", — проинформировали в ЕР.

Наибольшая явка на праймериз в региональные парламенты отмечена в Тыве (45 %), Республике Алтай (17 %) и в Карачаево-Черкесии (16,3 %). В абсолютных цифрах первенство принадлежит Москве, где участие в голосовании приняли 320 тысяч человек.

Что касается праймериз в городские думы, то первые три места достались Нарьян-Мару (14,2 %), Анадырю (12,3 %) и Салехарду (11,5 %), в абсолютных же цифрах лидирует Челябинск с 52 тысячами проголосовавших.

В Петербурге сроки проведения праймериз, а также сама процедура были изменены решением генсовета ЕР. Голосование состоится в закрытом режиме. О ситуации с предварительным голосованием среди единороссов Северной столицы читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру