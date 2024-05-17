Праймериз в кругу своих

Фото ЗАКС.Ру

В Петербурге более 8 тысяч человек захотели стать мундепами при поддержке "Единой России". Ознакомиться со списком кандидатов праймериз всем желающим нельзя. Доступ к анкетам будет у специальных выборщиков, которые и будут решать, кто попадет в списки партии. Предварительное голосование пройдет в середине июня.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование перед местными выборами уже больше десяти лет. В этот раз для участия в муниципальных выборах в Петербурге заявки подали 8382 человека, что стало рекордом. Для сравнения, во время избирательной кампании 2019 года о своем желании баллотироваться от единороссов заявили 2,5 тысячи петербуржцев - в три раза меньше, чем сейчас.

Среди заявившихся множество бюджетников из медучреждений, школ, детских садов, домов культуры и других организаций, рассказали в партии. Как подчеркивают в партии, появилось много новых лиц. Из действующих депутатов переизбраться от ЕР решили 745 мундепов, что составляет примерно 9% от всех участников праймериз Отметим, не все они были избраны в предыдущий созыв от единороссов. Так, среди анкет есть заявки главы МО "Остров Декабристов" Алексея Захарова, который избирался от "Яблока", главы МО "Ульянка" Оксаны Хлебниковой, которая шла на выборы в 2019 году от КПРФ, а также ряд самовыдвиженцев. Например, экс-глава МО "Светлановское" Янина Евстафьева.

Еще среди кандидатов выделяют участников специальной военной операции. Их насчитали полсотни. Для них в "Единой России" предусмотрели льготы для участия в праймериз. Например, освободят от обязательной съемки видео-открытки.

Открытость со звездочкой

Примерно 7 мая на сайте праймериз перестали открываться анкеты кандидатов. Остались лишь данные об участниках отбора к дополнительным выборам депутата Заксобрания по 18-му округу (мандат освободился после ухода из парламента единоросса Алексея Далматова). Изначально планировалось, что выбирать победителей будут сами петербуржцы, но от этих планов отказались.

Полные данные о кандидате будут доступны "выборщикам", которых отбирали в организационных комитетах партии, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского отделения "Единой России". Другими словами, голосование пройдет в закрытом режиме. Подобная схема использовалась во время муниципальной кампании в 2019 году.

- Решением Генсовета Партии в Петербурге перенесены сроки предварительного голосования и изменена модель голосования. В связи с этим проголосовать смогут только те выборщики, которые ранее зарегистрировались на сайте и список которых утвердили местные оргкомитеты. Таким выборщикам доступны анкеты всех участников предварительного голосования по их округу - достаточно лишь зайти на сайт через личный кабинет на Госуслугах, - рассказали в пресс-службе ЕР.

Время есть

Изначально в партии планировали провести голосование среди участников праймериз с 20 по 26 мая, а назвать имена людей, которые пойдут на выборы от ЕР собирались уже 29 мая. Прием документов должен был закончиться 25 апреля, однако сроки продлили до 8 мая. В партии такое решение объяснили большим числом желающих выдвинуть свою кандидатуру.

"Желающих принять участие в процедуре в качестве кандидата всё ещё много. Не всем хватило отведенного времени, чтобы подать документы", - приводят слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака в пресс-службе ЕР.

Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на свои источники писал, что решение об изменении формата и сроков проведения внутрипартийного голосования связано с предстоящими выборами губернатора Петербурга. Они пройдут в начале сентября в единый день голосования, одновременно с муниципальными. Для регистрации в качестве кандидата на пост главы города претенденту необходимо заручиться поддержкой 10% от действующего числа муниципальных депутатов, причем мундепы должны быть из 83 МО.

"Собеседники "Ротонды" объясняли это тем, что от муниципальных депутатов ждут подписи для прохождения муниципального фильтра кандидатов в губернаторы — если действующий депутат будет знать, что его не хотят больше видеть во власти, он может не поставить подпись за нужного участника губернаторской гонки", - писала "Ротонда".

Напомним, среди заявившихся на праймериз оказалось более семи сотен действующих муниципалов. По данным "Ротонды" городские власти уже готовятся собирать подписи за кандидатов в губернаторы. В нескольких районах якобы уже начали запрашивать данные мундепов для подготовки нотариусами.

Побороться за губернаторское кресло уже собираются действующий глава Петербурга Александр Беглов, лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова, мундеп из МО "Ульянка" Павел Брагин, предложенный партией "Зеленые", а также предпринимательница Мария Михайлова от "Родины".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру