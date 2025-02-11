Малькевич заявил об отсутствии неприязни к Горбунову

Депутат Заксобрания Александр Малькевич не испытывает личной неприязни к медиаменеджеру Илье Горбунову, заявил он 11 февраля корреспонденту ЗАКС.Ру. Беседа состоялась после очередного заседания Петроградского районного суда по делу о вымогательстве, возбужденном в отношении Горбунова. Парламентарий проходит по нему потерпевшим.

— Могу сказать только одно, что у меня неприязни к Илье Горбунову нет. По-человечески я вообще грущу, что все вот так сложилось. Но мы с вами видим, как в целом подобные процессы идут по стране. То есть, это общая тенденция, — высказался Малькевич и привел в качестве примера недавний арест журналистки и члена "Яблока" в Рязанской области по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у коммерсанта.

Напомним, Малькевич и прежде заявлял, что, по его мнению, в стране существуют проблемы с "рынком так называемых пиар-услуг", с которыми нужно бороться.

Также 11 февраля Малькевич прокомментировал ранее озвученные на процессе слова о Петербурге. Как передавали СМИ 29 января из зала суда, общественник во время летней встречи с обвиняемым мог сказать о том, что Петербург ему "вообще ехало-болело". Подобная фраза содержалась в расшифровке аудиозаписей, сделанных в ходе переговоров Малькевича и Горбунова в июне 2024 года.

— Везде это всё тиражировали, в частности, фразу про Питер, которую, так сказать, в качестве хайпа закрутили и до дыр затерли, о том, что Малькевич плохо относится к Питеру, не понимая, что вся эта беседа шла под контролем оперативников и некоторые вещи говорились специально для того, чтобы установить контакт с подсудимым, — посетовал депутат. По его словам, это была "вырванная из контекста" фраза, сказанная в рамках оперативных мероприятий.

Подобно предыдущему, заседание 11 февраля прошло в закрытом режиме. На нем в отсутствие публики был допрошен в статусе потерпевшего Малькевич, сообщил он ЗАКС.Ру. Процесс был частично закрыт от слушателей неделей ранее из-за возможного наличия в материалах секретной информации, в том числе данных о военнослужащих и о расположении воинских частей.

Напомним, Горбунова обвиняют в вымогательстве у Малькевича особо крупной суммы средств (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а также в незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Следствие считает, что он требовал деньги у Малькевича в обмен на нераспространение некой информации, подкрепляя требования публикациями в Telegram-каналах и на иных ресурсах. Всего в материалах дела имеются сведения о двух встречах Малькевича и Горбунова, состоявшихся 11 и 21 июня для обсуждения вопроса. Во время второй из них Горбунов был задержан при получении 1,5 млн рублей в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру