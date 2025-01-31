Депутата рязанского "Яблока" Смирнова отправили под арест по делу о вымогательстве

Задержанным ранее члену рязанского "Яблока", депутату Дубровического сельского поселения Конcтантину Смирнову и журналистке Наталье Смольяниновой избрали меру пресечения, сообщает 31 января пресс-служба Советского районного суда Рязани. Смирнов был отправлен в СИЗО на два месяца — до 30 марта. Смольянинова теперь на тот же срок находится под домашним арестом.

Смирнов и Смольянинова являются фигурантами дела о вымогательстве в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые якобы вступили в преступный сговор с целью получить 300 тысяч рублей от исполняющего обязанности генерального директора коммерческой организации. Смирнов при помощи Смольяниновой якобы опубликовал про и. о. директора "несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию". Затем, как считает следствие, фигуранты потребовали от него денежные средства за прекращение публикаций.

Глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков лично приехал в Рязань, чтобы поддержать в суде своего однопартийца. Он заявил, что Смирнов вину не признает, и в партии обвинениям тоже не верят. Рыбаков в своем telegram-канале подчеркнул, что его оказавшийся под арестом коллега является известным в регионе журналистом и оппозиционным политиком. Партия намерена добиваться освобождения Смирнова.

Напомним, что о задержании Смирнова и Смольяниновой вместе с редактором издания "Новая газета – Рязань" Алексеем Фроловым стало известно утром 31 января.

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