Главу "Новой газеты – Рязань" и депутата "Яблока" задержали по делу о вымогательстве

Следственный комитет задержал главного редактора издания "Новая газета – Рязань" Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии "Яблоко" Константина Смирнова, об этом 31 января пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы..

По данным правоохранителей, их подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора коммерческой организации в Рязанской области.

Вместе с ними была задержана журналистка Наталья Смольянинова, ранее работавшая в ряде местных СМИ, включая "Новую газету – Рязань". В пресс-службе регионального СК подтвердили факт задержания троих человек, однако отказались раскрывать их фамилии.

По версии следствия, в 2024 году Фролов опубликовал несколько материалов, содержащих сведения, порочащие деловую репутацию исполняющего обязанности гендиректора коммерческой организации. После этого, утверждают следователи, фигуранты дела организовали встречу с потерпевшим и потребовали деньги за прекращение публикаций. В результате все трое были задержаны после получения 300 тысяч рублей.

Напомним, что почти год назад в Москве задержали главного редактора "Новой газеты" Сергея Соколова. На него составили протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру