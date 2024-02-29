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Новости 14:50

В Москве задержали главреда "Новой газеты"

фото ЗакС политика В Москве задержали главреда "Новой газеты"

Столичные полицейские 29 февраля задержали Сергея Соколoва, возглавляющего редакцию лишенной лицензии СМИ "Новой газеты". Об этом сообщило само издание в своем Telegram-канале.

Сотрудники центра "Э" повезли журналиста в участок, чтобы составить на него протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Административное дело связано с одной из публикаций "Новой газеты". Известно, что протокол рассмотрит Перовский суд Москвы.

Напомним, что "Новая газета" прекратила выходить в печатном виде весной 2022 года, после претензий от Роскомнадзора к ее материалам о военной спецоперации на Украине. Тогда же в эмиграции было основано издание "Новая газета Европа"*.

*Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ деятельность "Новой газеты Европа"

Фото: ЗАКС.Ру


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