"Новая газета" обжаловала в суде признание своей лицензии недействительной

"Новая газета" обжаловала решение Басманного суда Москвы о признании имевшейся у нее лицензии СМИ недействительной, сообщило 5 октября ТАСС со ссылкой на представителя суда.

"Апелляционная жалоба поступила в суд", — привело агентство слова собеседника.

Решение об отмене лицензии "Новой газеты" было озвучено в Басманном суде 5 сентября. Истцом по делу выступал Роскомнадзор, который настаивал на признании регистрации СМИ недействительной из-за того, что в 2006 году издание сменило учредителя редакции и не предоставило РКН обновленный устав.

После заседания "Новая газета" выпустила заявление со словами о том, что она "была, есть и будет", а "свободный дух веет где хочет и как пожелает". При этом авторы текста отметили, что решение суда поставило "непредоставление Роскомнадзору бумажки в тот период времени, когда РКН еще не существовало в природе", в один ряд с преступлениями, не имеющими срока давности.