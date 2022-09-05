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Новости 11:49

Суд в Москве признал недействительной регистрацию "Новой газеты"

фото ЗакС политика Суд в Москве признал недействительной регистрацию "Новой газеты"

Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию печатной версии "Новой газеты", сообщила 5 сентября "Медиазона"*. Соответствующий иск ранее подал Роскомнадзор.

Поводом для обращения в суд в Роскомнадзоре назвали то, что в 2006 году издание сменило учредителя редакции и не предоставило в ведомство обновленный устав, как того требует закон "О СМИ", уточнила "Медиазона"*. Сторона ответчика объяснила это тем, что сочла изменения незначительными и потому не требующими подачи нового устава для регистрации СМИ.

Комментируя решение суда, главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что "это решение может прокомментировать только Женя Ройзман", передает "Новая газета. Европа". "Это ничтожное решение, заказное политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания", — добавил Муратов.

Как сообщается, "Новая газета" намерена обжаловать решение Басманного суда.

В марте 2022 года Роскомнадзор дважды вынес "Новой газете" предупреждения за отсутствие маркировки при упоминании иностранных агентов. Впервые это произошло 22 марта, во второй раз — 28 марта. В тот же день редакция выпустила извещение о приостановке выпуска печатной и сетевой версии вплоть до завершения спецоперации на Украине.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента


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