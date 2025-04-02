Более 80 иностранных СМИ оказались под запретом в 2024 году

В 2024 году в России была запрещена деятельность 81 зарубежного СМИ, приводит слова генпрокурора России Игоря Краснова "Интерфакс" 2 апреля. Он отметил, что это была ответная мера.

Соответствующие данные Краснов озвучил во время выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен", - заявил генпрокурор России.

Он также добавил, что в прошлом году были признаны нежелательными 71 иностранная и международная организация, а также запрещены три террористических объединения и 172 их подразделения.

Решение о запрете деятельности трех российских СМИ (РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета") на территории Евросоюза Совет ЕС принял в мае 2024 года. В июне того же года Россия ввела официальные ограничения на доступ с территории страны к вещательным ресурсам ряда СМИ государств-членов Евросоюза и "общеесовских медиаоператоров".

Анастасия Луценко, фото: pixabay