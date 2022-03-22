Роскомнадзор вынес предупреждение "Новой газете"

Роскомнадзор вынес 22 марта официальное предупреждение "Новой газете" о недопустимости нарушения законодательства, сообщило ТАСС. По данным информагентства, неудовольствие РКН вызвало отсутствие указания в одном из материалов издания на иноагентский статус упоминаемой НКО.

"На сайте электронного периодического издания "Новая газета" размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки, что является нарушением статье 4 Закона РФ "О средствах массовой информации"", — цитирует ТАСС заявление ведомства.

При этом РБК в своем Telegram-канале утверждает, что глава пресс-службы "Новой газеты" Надежда Прусенкова опровергла факт получения предупреждения. "По ее словам, сейчас представители редакции выясняют, о каких нарушениях идет речь. Известно, что они касаются отсутствия маркировки иноагентов в старых материалах", — гласит сообщение РБК.

Ранее стало известно, что главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов передаст свою Нобелевскую медаль в фонд помощи украинским беженцам.