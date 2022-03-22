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Новости 12:29

Главред "Новой газеты" решил передать свою Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев

фото ЗакС политика Главред "Новой газеты" решил передать свою Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев

"Новая газеты" и её главный редактор Дмитрий Муратов решили передать полученную им Нобелевскую медаль в фонд помощи украинским беженцам.

"Их [беженцев] уже свыше 10 миллионов. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", - обратился Муратов.

Главред "Новой" разделил Нобелевскую премию мира с филиппинской журналисткой Марией Ресса, которую преследуют на родине из-за её разоблачительных материалов о местных властях. Почётную награду журналисту вручили в декабре прошлого года.

Муратов перевёл часть премии в фонд "Круг добра", который помогает детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Он посвятил премию журналистам "Новой газеты", которые были убиты в разные годы: Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Стасу Маркелову, Анастасии Бабуровой и Наталье Эстемировой.


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