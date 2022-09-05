"Сегодня повторно убили наших коллег": "Новая газета" выпустила заявление после отмены лицензии

Редакция "Новой газеты" опубликовала 5 сентября заявление в связи с решением Басманного суда Москвы, признавшего недействительной лицензию издания. Комментируя это известие, авторы заявили, что отныне не имеют сроков давности не только военные преступления и преступления против человечества, но также "непредоставление Роскомнадзору бумажки в тот период времени, когда РКН еще не существовало в природе".

Иск Роскомнадзора касался непредоставления устава после смены учредителя редакции в 2006 году. В своем заявлении редакция "Новой газеты" отрицает факт нарушения, объясняя это тем, что "все документы у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть".

"Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации. Но не только. Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову, Орхана Джемаля", — продолжили авторы текста. При этом они заявили, что ""Новой газете" не нужны ваши бумажки", поскольку "она была, есть и будет", а "свободный дух веет где хочет и как пожелает".

Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию "Новой газеты" в понедельник, 5 сентября. Главред издания Дмитрий Муратов заявил, что "это решение может прокомментировать только Женя Ройзман". Как сообщается, редакция намерена подать апелляцию в суд.