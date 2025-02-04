Суд по делу медиаменеджера Ильи Горбунова закрыли от слушателей

Петроградский районный суд Петербурга 4 февраля частично закрыл от слушателей судебное заседание по делу в отношении медиаменеджера Ильи Горбунова из-за чувствительной информации, которая может прозвучать во время процесса, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Горбунова обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у общественника, а ныне депутата Законодательного собрания Александра Малькевича.

Гособвинитель во время оглашения ходатайства о закрытии процесса объяснила суду, что в доказательствах, которые сегодня планировали озвучить, могут содержаться данные о действующих сотрудниках Вооруженных сил и расположении военных частей, а также иные сведения, представляющие собой секретную информацию.

Обвиняемый Горбунов не согласился с доводами прокуратуры. Он заявил, что Малькевич является публичной личностью и сведения о нем не могут нарушать гостайну. Такой же позиции придерживаются его адвокаты. Представитель Горбунова напомнил, что на предыдущем судебном заседании уже звучали выдержки из диалогов Горбунова и Малькевича. Тогда речь шла о "крепкой дружбе", деньгах и сентябрьских выборах. Более того, вопрос расположения каких-либо военных частей вообще не относится к деятельности их доверителя, добавили адвокаты.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Судебное следствие будет закрыто до окончания предъявления доказательств, в которых может содержаться секретная информация.

Илье Горбунову, напомним, вменяют статью о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 УК). По версии следствия, в преддверии выборов он якобы требовал у кандидата в депутаты Александра Малькевича несколько миллионов рублей в обмен на обещание не публиковать некие "порочащие сведения". Также уже после задержания ему добавили эпизод о незаконном хранении запрещенных веществ (ч. 1 ст. 228 УК). Потерпевший Малькевич на судебное заседание не явился.

Константин Леньков. фото ЗАКС.Ру