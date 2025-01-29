Суд отказался возвращать в прокуратуру дело медиаменеджера Горбунова

Петроградский районный суд на заседании 29 января отказал адвокатам медиаменеджера Ильи Горбунова, обвиняемого в вымогательстве (ст. 163 УК) у депутата Законодательного собрания Александра Малькевича и незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК), в ходатайстве о возвращении дела в прокуратуру. Сторона защиты заявляла о якобы имевшихся недочетах на стадии досудебного следствия и предъявления обвинения, но суд существенных нарушений не увидел, сообщает MR7.

Во время заседания Горбунов заявил, что не признает своей вины ни в вымогательстве, ни в хранении запрещенных веществ. Прокурор 29 января начала оглашать в суде доказательства обвинения. В частности, были зачитаны расшифровки записей встреч Горбунова и Малькевича, где обсуждались, как пишет MR7, "вопросы "крепкой дружбы", денег, приближающихся выборов". Эти беседы происходили 11 и 21 июня 2024 года - уже после того, как Малькевич обратился с заявлением на Горбунова в ФСБ. После второй встречи обвиняемый и был задержан с полученным от потерпевшего муляжом 1,5 млн рублей. Прокурор продолжит зачитывать свои доказательства на следующем заседании 4 февраля.

Напомним, бывший топ-менеджер медиахолдинга "Патриот" Илья Горбунов был задержан и арестован в конце июня 2024 года. Холдинг "Патриот" в СМИ связывают с именем покойного бизнесмена Евгения Пригожина. По версии следствия, Горбунов якобы требовал у на тот момент кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга Малькевича 4 млн рублей за непубликацию "сведений, подрывающих деловую репутацию потерпевшего". При поступлении дела в суд для рассмотрения по существу стало известно, что Горбунову вменяют также незаконное хранение наркотиков. По статье о вымогательстве в особо крупном размере фигуранту может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы, по второму обвинению срок наказания может составлять до трех лет.

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