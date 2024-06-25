Суд арестовал фигуранта дела о вымогательстве у Малькевича

Петроградский районный суд Петербурга 25 июня удовлетворил ходатайство следствия о заключение под стражу Илью Горбунова, которого подозревают в вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из здания суда. Горбунов пробудет в СИЗО минимум до 20 августа. По версии следствия, фигурант дела требовал деньги у медиаменеджера и кандидата в депутаты Заксобрания Александра Малькевича.

Заседание проходило в закрытом режиме. По данным Объединенной пресс-службы судов, Горбунов мог требовать у Малькевича деньги под угрозой распространения порочащей его или его близких информации. Фигурант дела якобы уже начал публикацию порочащих личность Малькевича текстов. Потом в ходе переговоров потребовал у кандидата сумму в размере 4 млн рублей. Горбунова задержали 21 июня сотрудники ФСБ в момент передачи части "требуемой суммы денежных средств, имитирующих 1 520 000 рублей".

Сам Малькевич в беседе с ЗАКС.Ру, комментируя задержание Горбунова, отметил, что с проблемой "блоков на негатив" нужно бороться.

— Изначально это не про вымогательство, а про то, что называется словом "мочат". Я считаю, действительно, рынок так называемых пиар-услуг нуждается в регулировании в нашей стране, то есть "блоки на негатив", "заказные кампании"… Да, это проблемы, которые существуют в нашей стране. Это правда. С этим надо разбираться, — сказал Малькевич.

Отметим, примерно в эти же дни задержали Кирилла Метелева, который, по версии следствия, якобы требовал деньги у кандидатки в губернаторы Марии Михайловой в обмен на непубликацию материалов на подконтрольном ресурсе. Сейчас он находится под запретом определенных действий.

Текст и фото: Константин Леньков