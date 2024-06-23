Срок задержания бывшего менеджера медиацентра "Патриот" продлили

В Петербурге суд не смог избрать меру пресечения для бывшего менеджера медиацентра "Патриот" Ильи Горбунова. Об этом сообщает портал MR7. Организация, которой он управлял, связана с именем бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в прошлом году после попытки вооруженного мятежа. Горбунова подозревают в вымогательстве (ст. 163 УК) у бывшего гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.

Петроградский районный суд продлил срок содержания Горбунова под стражей до 72 часов. Таким образом удовлетворили ходатайство защиты, которой понадобилось время для сбора документов, необходимых для избегания возможного ареста. Заседание прошло 23 июня в закрытом режиме.

Как указывает объединенная пресс-служба городских судов, фигурант требовал от Малькевича 4 млн рублей. При передаче части суммы он был задержан сотрудниками ФСБ.

Проходящему по тому же делу главреду портала "Конкретно.ру" Кириллу Метелеву ранее назначили запрет определенных действий.

Фото: ЗАКС.Ру