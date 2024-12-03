В суд поступило дело о вымогательстве у Александра Малькевича

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о вымогательстве у медиаменеджера, а теперь депутата Законодательного собрания Александра Малькевича. Обвиняемым по делу проходит Илья Горбунов, который, согласно материалам дела, якобы мог угрожать общественнику публикацией неких компрометирующих сведений, требуя крупную сумму денег, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 3 декабря. Помимо обвинений в вымогательстве (ст. 163 УК), Горбунову инкриминируют незаконное хранение наркотических средств (ст. 228 УК).

В сообщении Объединенной пресс-службе говорится, что Горбунов не позднее мая 2024 года через знакомых якобы передал Малькевичу требование о передаче 10-20 млн рублей под угрозой распространения "сведений, подрывающих деловую репутацию потерпевшего". Позже он якобы требовал лишь 4 млн рублей. Отметим, в обращении пресс-службы упоминается потерпевший "депутат М.". На момент задержания Горбунова Александр Малькевич еще не был депутатом Законодательного собрания — выборы состоялись лишь в сентябре. Горбунова арестовали в конце июня.

Согласно данным на сайте Петроградского районного суда, первое судебное заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании или продлении меры пресечения, назначено на 11 декабря.

В беседе с ЗАКС.Ру депутат Малькевич на вопрос о его участии как потерпевшего в судебном процессе и даче показаний ответил: "Если вызовут — почему нет?"

Напомним, незадолго до выборов губернатора 2024 года, одновременно с которыми проходили выборы в местные советы и довыборы в Заксобрание, стало известно о двух случаях вымогательства у кандидатов. Так, кроме Малькевича, деньги за непубликацию неких материалов, по мнению следователей, могли требовать у предпринимательницы Марии Михайловой, которая баллотировалась на пост главы города.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру