Губернатор Чибис подарил щенка девочке из Североморска

Глава Мурманской области Андрей Чибис подарил щенка жительнице Североморска. О мечте трехлетней Ангелины Савиновой глава Заполярья узнал летом во время общения с семьями, которые получили ключи от квартир по программе реновации ЗАТО. Видео со встречи губернатор опубликовал в своих соцсетях 12 ноября.

"Сегодня подарили ей пушистого друга. С первой минуты стало понятно: общий язык они нашли моментально. Теперь у семьи не только тёплая, уютная квартира, но и верный друг, который будет радовать их каждый день", – говорится в сообщении губернатора.

Чибис напомнил Ангелине о том, что вместе с собакой наступает и ответственность — питомец нуждается в уходе и заботе. Щенку дали кличку Моника. Породу собаки губернатор не уточнил. Внешне щенок похож на мальтипу или мальтезе.

Семья Савиновых планировала завести собаку после того, как получит новую квартиру. Своими планами они поделились с губернатором во время встречи летом 2025 года. Тогда Чибис заявил о желании самостоятельно подарить собаку, отмечает издание "Мурманский вестник" со ссылкой на мать девочки.

Отметим, у самого губернатора Чибиса в семье две собаки: Чиби и Перри.

Константин Леньков / Фото: Андрей Чибис