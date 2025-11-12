Следком: Пресс-секретарю петербургской полиции Степченко вменили взятку

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК), подтвердили в Следственном комитете вечером 12 ноября. По версии следствия, пресс-секретарь петербургского Главка с 2022 года года передавал за денежное вознаграждение данные оперативных сводок администратору канала "Конкретно.ру". За три года полицейский мог получить не менее 660 тысяч рублей.

"Установлено, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" на систематической основе передавал взятки <...> за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра", – говорится в сообщении Следственного комитета.

Имя полицейского в сообщении ведомства не указывается, однако, судя по открытым данным, именно Степченко занимал соответствующую должность последние 20 лет. Ему предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также обвинение предъявлено и работнику информационного ресурса по статье о даче взятки (ч.4 ст. 291 УК).

Следственные мероприятия проводились с участием следователей и сотрудников УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Правоохранительные органы отчитались об обысках у администратора "Конкретно.ру". На изъятых устройствах обнаружены данные сводок.

Степченко занимает должность руководителя пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти с 2006 года. Имеет звание полковника внутренней службы. До прихода в правоохранительные органы работал в ИА "Росбалт" и ФМС России. Также являлся пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко, отмечала "Фонтанка". О задержании Степченко несколькими часами ранее сообщили петербургские СМИ.

Константин Леньков / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти