РКН заявил, что частично ограничивает работу Telegram и WhatsApp*

Сбои в работе Telegram и WhatsApp* в южных регионах России обусловлены мерами по их частичному ограничению, сообщил 22 октября ТАСС со ссылкой на официальный ответ Роскомнадзора. По заявлению ведомства, подобные меры предпринимаются для противодействия преступникам.

"Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров", — заявили в РКН.

Сбои в работе Telegram и WhatsApp* фиксировались в ряде региона накануне и продолжают наблюдаться сегодня, отметил ТАСС. В нескольких компаниях сотовой и проводной связи информагентству заявили, что проблемы в работе мессенджеров не были вызваны блокировками со стороны операторов.

В августе РКН признал, что частично ограничивает звонки в обоих мессенджерах. Подобную меру объяснили противодействием мошенникам, которые используют Telegram и WhatsApp* для обмана россиян.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга / Фото: unsplash