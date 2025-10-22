Бастрыкин заинтересовался особенностями благоустройства Федоровского сквера

Следственный комитет организовал процессуальную проверку в связи с сообщениями о качестве работ по благоустройству Федоровского сквера в Петербурге, сообщили 22 октября в пресс-службе ведомства. Ход проверки контролируется в центральном аппарате, председатель СК Александр Бастрыкин ждет доклад по ее итогам.

"В телеграм-канале сообщается о ненадлежащем благоустройстве Федоровского сквера в городе Санкт-Петербурге. В ходе работ, выполняемых сотрудниками подрядной организации, допущены многочисленные нарушения", — говорится в сообщении Следкома.

На детской площадке оборудование не закреплено должным образом, а еще отсутствуют ограждения и имеются небезопасные элементы в конструкциях, заявили в СК. Также претензии ведомства возникли к тому, что установленная в сквере система освещения не работает.

Федоровский сквер во Фрунзенском районе торжественно открыли в пятницу, 17 октября. Telegram-канал "Ротонда" в тот же день опубликовал видео с качающейся детской горкой, оформленной в виде желудя. В среду "Ротонда" сообщила со ссылкой на пресс-секретаря района Михаила Калинина, что бетон под горкой залили заново. По информации "Фонтанки", повторное открытие объекта намечено на 25 октября.

Андрей Казарлыга / Фото: группа администрации Фрунзенского района во "ВКонтакте"