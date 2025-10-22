Тактовое движение электричек в Колпино запустят после 2028 года

В Смольном заявили, что тактовое движение электричек между центром Петербурга и Колпино могут ввести не раньше 2028 года, после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Северной столицей и Москвой. Сейчас запускать электрички до юга города каждые 15 минут не получится - пути активно используются другими маршрутами, объяснил первый заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Львов во время заседания Заксобрания Петербурга 22 октября.

– Его введение связано с развитием инфраструктуры. Дело в том, что на южном направлении, на московском, достаточно активно развиты дальние перевозки в Москву, скоростные перевозки "Сапсанами". Без строительства дополнительных путей до станции "Колпино", в том числе, запуск тактового движения невозможен. Просто в "нитках" нет свободного места, – рассказал Львов.

Чиновник добавил, что в администрации Петербурге планируют запустить тактовое движение в период 2028-2029 годов.

Вопрос о сроках запуска тактового движения поездов до Колпино подняла депутат Заксобрания Елена Киселева, которая представляет Колпинский район в парламенте.

Сейчас в Петербурге тактовое движение работает на пяти маршрутах: до Ломоносова, Красного Села, Павловска, Сестрорецка и Всеволожска. Поезда в этих направления в определенные часы отправляются каждые 15 минут.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль между двумя столицами – один из крупнейших проектов, в котором участвует Петербург. Предполагается, что дорога из Петербурга в Москву будет занимать около 2 часов 15 минут.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру