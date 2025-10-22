Восемь человек задержаны по делу о мошенничестве в жилагентстве Невского района

Следственный комитет совместно с УФСБ и МВД проводят обыски по 32 адресам в связи с расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Жилищном агентстве Невского района, сообщили 22 октября в СК. По подозрению в совершении преступления задержаны восемь человек, в том числе сотрудники РЖА и муниципальный депутат.

Как полагает следствие, в 2023-2024 годах подозреваемые, действуя в составе организованной группы, создали охранное предприятие "без цели управления юридическим лицом и ведения реальной деятельности". Невское РЖА заключило с компанией четыре контракта о круглосуточной охране нежилых зданий на общую сумму 3 млн рублей.

"При этом контрактные обязательства выполнены не были, охрана объектов фактически не осуществлялась, а бюджетные денежные средства были похищены участниками указанной организованной группы", — заявили в ГСУ СК по Петербургу.

Также задержанным вменяется фиктивное трудоустройство не менее 20 человек в качестве дворников в Невское РЖА в период с января 2023 по март 2025 года. В СК полагают, что фигуранты могли похитить на этом свыше 5 млн рублей.

В ходе обысков изымается необходимая документация. Задержанных доставят в ГСУ Следкома для следственных действий, вопрос о мере пресечения будет решаться.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру