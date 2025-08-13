Роскомнадзор заявил о частичном ограничении звонков в Telegram

В России частично ограничили голосовые звонки в иностранных мессенджерах, сообщил 13 августа РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В надзорном ведомстве сообщили, что ограничения связаны с борьбой с преступниками, использующими мессенджеры для обмана россиян.

"Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", - цитирует издание сообщение Роскомнадзора.

Как отметили в РКН, по данным правоохранительных органов, злоумышленники часто используют Telegram и WhatsApp* для вымогательства средств у пользователей, а также для "вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан".

В Минцифры России в свою очередь заявили, что доступ к звонкам в иностранных мессенджерах может быть восстановлен, если владельцы сервисов выполнят требования российского законодательства, сообщил ТАСС.

Напомним, обсуждения возможной блокировки иностранных мессенджеров усилились на фоне появления российского мессенджера MAX, разработкой которого занимается VK, а также поручения президента России Владимира Путина разработать предложения по дополнительным ограничениям на использование ПО из недружественных стран. В частности, о том, что под ограничительные меры может попасть WhatsApp*, говорил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

