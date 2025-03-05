В Москве оштрафовали зарубежные компании за нарушение закона о данных

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал несколько зарубежных IT-компаний из-за нарушения российского законодательства о персональных данных, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Компании привлечены к ответственности по статье о несоблюдении требований российского законодательства о персональных данных (ч.9 ст.13.11 КоАП РФ). Среди оштрафованных оказались стриминговая платформа Twitch, платформа для организации видеоконференций Zoom, фотохостинг Pinterest, сайт Hotels.com и компания, владеющая социальной сетью Snapchat, Snap Inc.

Наибольший штраф – 15 млн рублей, его назначили компании, владеющей Zoom. Twitch должен выплатить 13 млн рублей, Snap Inc. – 10 млн, Pinterest – 12 млн, а Hotels.com – 6 млн.

Напомним, что во вторник, 4 марта, суд апелляционной инстанции оставил в силе штраф для компании Google на сумму 8 млрд рублей. По решению суда 14 января компания была признана виновной в уклонении от уплаты предыдущих штрафов (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру