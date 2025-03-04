Московский суд оставил в силе штраф Google на сумму 8 млрд рублей

Суд апелляционной инстанции утвердил административное наказание Google LLC, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 4 марта. В январе компанию обязали выплатить штраф в размере чуть более 8 млрд рублей.

Представители Google LLC подали апелляционную жалобу на постановление мирового судьи судебного участка Nº 235 района Нагорный о привлечении компании к административной ответственности 12 февраля. По решению суда 14 января компания была признана виновной в уклонении от уплаты предыдущих штрафов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Ей выписали еще один штраф в размере 8 млрд рублей.

Как отмечает РБК, в конце января 2025 года стало известно, что долг Google перед российскими телеканалами из-за блокировки их аккаунтов на YouTube составляет уже 1,81 дуодециллиона рублей и ежедневно увеличивается из-за просрочек выплаты штрафов. Дуодециллион представляет собой число в виде единицы с 39 нулями. По закону, если привлеченный к ответственности не исполнил решение суда в течение девяти месяцев, за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Сумма удваивается еженедельно, пока решение не будет выполнено. Ограничения по сумме штрафа не существует.

Напомним, что в конце февраля Таганский районный суд Москвы оштрафовал WhatsApp* на 17 млн рублей за нарушение законодательства в области персональных данных.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

фото: ЗАКС.Ру