Суд в Москве оштрафовал WhatsApp* на 17 млн рублей

Таганский районный суд Москвы назначил штраф компании "Вотсап ЛЛС" (WhatsApp LLC)* в размере 17 млн рублей, об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Решение вынесено по статье о нарушении законодательства о персональных данных (ч.9 ст.13.11 КоАП РФ), которая предусматривает ответственность за нарушение требований к обработке персональной информации.

Первый раз за подобное правонарушение мессенджер WhatsApp* оштрафовали в 2023 году. Тогда возможной причиной для дела могло послужить неудаление информацию о продаже запрещенных веществ.

Напомним, что глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что информация о том, что WhatsApp* заблокируют в России является слухами. Кроме этого, 27 февраля Боярский добавил, что пока ни Google, ни Meta* не предприняли шагов для интеграции в цифровое пространство России, об этом пишет ТАСС.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Фото: ЗАКС.Ру