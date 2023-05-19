WhatsApp может получить штраф в размере четырех миллионов рублей

Мировой судья в Москве зарегистрировал административное дело в отношении мессенджера WhatsApp по статье о неудалении запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил 19 мая "Интерфакс". Это первый случай привлечения компании, принадлежащей американской Meta*, к ответственности по этой статье.

Протокол в отношении мессенджера составил Роскомнадзор, дата рассмотрения дела пока не назначена. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Таганского суда, причиной возбуждения дела могло послужить неудаление информацию о продаже запрещенных веществ.

Максимальное наказание по вменяемой WhatsApp статье предполагает наложение штрафа в размере четырех миллионов рублей.

Сегодня же стало известно о поступлении в суд протокола по статье о неудалении запрещенной информации, составленного против владельца "Википедии".

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

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