Роскомнадзор составил протокол на владельца "Википедии" за отказ удалять данные

Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит административное дело в отношении компании Wikimedia Foundation, владеющей русскоязычной "Википедией", сообщил 19 мая ТАСС. Протокол был составлен Роскомнадзором из-за отказа удалить запрещенную информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

"В суд потупил очередной протокол в отношении Wikimedia Foundation, составленный Роскомнадзором. <...> Максимальная сумма наказания, которое грозит компании четыре миллиона рублей", — рассказали информагентству в суде.

В прошлом месяце суд по меньшей мере четыре раза штрафовал владельца "Википедии" за отказ удалять материалы. Причиной этого послужили запрещенная песня "Психеи", статья о событиях в Запорожской области, информация о запрещенной в России мусульманской организации и ряд материалов на тему спецоперации.

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