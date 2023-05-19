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Новости 18:20

Роскомнадзор составил протокол на владельца "Википедии" за отказ удалять данные

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил протокол на владельца "Википедии" за отказ удалять данные

Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит административное дело в отношении компании Wikimedia Foundation, владеющей русскоязычной "Википедией", сообщил 19 мая ТАСС. Протокол был составлен Роскомнадзором из-за отказа удалить запрещенную информацию (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

"В суд потупил очередной протокол в отношении Wikimedia Foundation, составленный Роскомнадзором. <...> Максимальная сумма наказания, которое грозит компании четыре миллиона рублей", — рассказали информагентству в суде.

В прошлом месяце суд по меньшей мере четыре раза штрафовал владельца "Википедии" за отказ удалять материалы. Причиной этого послужили запрещенная песня "Психеи", статья о событиях в Запорожской области, информация о запрещенной в России мусульманской организации и ряд материалов на тему спецоперации.

Фото: pixabay


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