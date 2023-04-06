Владельца "Википедии" оштрафовали из-за неудаления "экстремистской" песни "Психеи"

Мировой судья в Москве назначил фонду Wikimedia штраф в размере 800 тысяч рублей из-за отказа удалять песню группы "Психея", признанную в России экстремистской. Об этом сообщает "Интерфакс".

По ч. 2 ст. 13.41 КоАП компания получила минимально возможное взыскание.

Сторона защиты безуспешно настаивала на прекращении производства, указывая, что суд следует проводить по месту нахождения ответчика. Адвокаты также выразили мнение, что повод для разбирательства избран несущественный.

На неделе глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев призвал как можно скорее заблокировать "Википедию" на территории России. С прошлого года владельцы интернет-энциклопедии регулярно получают крупные штрафы.