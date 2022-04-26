Фонду "Викимедия" достался многомиллионный штраф за неудаление статей о военной спецоперации

Суд в Москве назначил суммарный штраф в размере 5 млн рублей фонду "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc.) из-за материалов, удаления которых из интернет-энциклопедии "Википедия" не смогла добиться Генпрокуратура. Как сообщает РИА Новости, речь идет о шести статьях, каждая из которых связана с темой военной спецоперации РФ на Украине, а также о двух статьях, посвященных деталям изготовления пороха. В статьях об Украине, в частности, освещаются события в Буче и Мариуполе.

У юридической службы "Викимедии" имелись претензии к процессуальной стороне дела. Например, к делу прилагались усложнившие знакомство с его сутью документы на иностранном языке.

"Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он мог сам зайти и внести правку", - также заметил юрист, напомнив, что статьи энциклопедии доступны для редактирования.

Ранее российские органы власти требовали от "Википедии" убрать некоторые данные из статьи про президента Владимира Путина.