Роскомнадзор требует, чтобы "Википедия" исправила статью о Путине

Русскоязычная "Википедия" получила два очередных письма от Роскомнадзора, который со ссылкой на требование Генпрокуратуры требует срочного удаления информации, связанной с российской военной спецоперацией на Украине.

"Вчера Роскомнадзор прислал ещё два уведомления, оба по статье "Путин, Владимир Владимирович", - говорится в микроблоге онлайн-энциклопедии.

Ведомство настаивает на том, чтобы администрация проекта стерла сведения о спецоперации, изложенные в двух разделах статьи о российском президенте.

Письма от РКН, касающиеся украинской темы, поступают "Википедии" все чаще и чаще. В некоторых из них регулятор грозит адресату многомиллионными штрафами. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал удалить сразу пять статей об Украине. В начале нынешней недели ведомство усмотрело в контенте онлайн-энциклопедии детскую порнографию.