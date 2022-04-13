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Новости 18:24

Роскомнадзор требует, чтобы "Википедия" исправила статью о Путине

фото ЗакС политика Роскомнадзор требует, чтобы "Википедия" исправила статью о Путине

Русскоязычная "Википедия" получила два очередных письма от Роскомнадзора, который со ссылкой на требование Генпрокуратуры требует срочного удаления информации, связанной с российской военной спецоперацией на Украине.

"Вчера Роскомнадзор прислал ещё два уведомления, оба по статье "Путин, Владимир Владимирович", - говорится в микроблоге онлайн-энциклопедии.

Ведомство настаивает на том, чтобы администрация проекта стерла сведения о спецоперации, изложенные в двух разделах статьи о российском президенте.

Письма от РКН, касающиеся украинской темы, поступают "Википедии" все чаще и чаще. В некоторых из них регулятор грозит адресату многомиллионными штрафами. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал удалить сразу пять статей об Украине. В начале нынешней недели ведомство усмотрело в контенте онлайн-энциклопедии детскую порнографию.


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