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Новости 9:41

Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить пять статей про Украину

фото ЗакС политика Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить пять статей про Украину

Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры потребовал от русскоязычной "Википедии" удалить пять страниц, посвященных инцидентам в ходе "специальной военной операции" на Украине. Перечень статей опубликован в разделе "Википедии" со списком запрещенных страниц.

"Роскомнадзор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям. <...> Требуют удалить информацию, но какую именно, не сообщают", — гласит сообщение в аккаунте русскоязычной "Википедии" в Twitter.

Все пять статей внесены Роскомнадзором в реестр информации, распространяемой с нарушением закона.

В конце марта РКН пригрозил составить на интернет-энциклопедию протокол за неудаление недостоверной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Это может грозить администрации проекта штрафом на сумму до четырех миллионов рублей.


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