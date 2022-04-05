Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить пять статей про Украину

Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры потребовал от русскоязычной "Википедии" удалить пять страниц, посвященных инцидентам в ходе "специальной военной операции" на Украине. Перечень статей опубликован в разделе "Википедии" со списком запрещенных страниц.

"Роскомнадзор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям. <...> Требуют удалить информацию, но какую именно, не сообщают", — гласит сообщение в аккаунте русскоязычной "Википедии" в Twitter.

Все пять статей внесены Роскомнадзором в реестр информации, распространяемой с нарушением закона.

В конце марта РКН пригрозил составить на интернет-энциклопедию протокол за неудаление недостоверной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Это может грозить администрации проекта штрафом на сумму до четырех миллионов рублей.