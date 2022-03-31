Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом до четырех миллионов рублей за неудаление материалов

Роскомнадзор заявил 31 марта о намерении составить административный протокол на "Википедию" за неудаление недостоверной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Согласно законодательству, администрации интернет-проекта может грозить штраф на сумму до четырех миллионов рублей.

По сообщению РКН, ведомство направило администрации "Википедии" требование "незамедлительно удалить недостоверную информацию" о спецоперации на Украине, "направленную на дезинформацию российских пользователей".

Ранее стало известно о получении администрацией "Википедии" второго по счету предупреждения о статье, посвященной спецоперации РФ на Украине.