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Новости 18:46

Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом до четырех миллионов рублей за неудаление материалов

фото ЗакС политика Роскомнадзор пригрозил "Википедии" штрафом до четырех миллионов рублей за неудаление материалов

Роскомнадзор заявил 31 марта о намерении составить административный протокол на "Википедию" за неудаление недостоверной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Согласно законодательству, администрации интернет-проекта может грозить штраф на сумму до четырех миллионов рублей.

По сообщению РКН, ведомство направило администрации "Википедии" требование "незамедлительно удалить недостоверную информацию" о спецоперации на Украине, "направленную на дезинформацию российских пользователей".

Ранее стало известно о получении администрацией "Википедии" второго по счету предупреждения о статье, посвященной спецоперации РФ на Украине.


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