Роскомнадзор заподозрил "Википедию" в распространении детской порнографии

Роскомнадзор направил в адрес русскоязычной "Википедии" требование удалить 10 изображений, признанных ведомством порнографическими, известил 11 апреля Telegram-канал онлайн-энциклопедии.

"Теперь к нам пришли из-за десяти нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, "содержат порнографические изображения несовершеннолетних, так как изображены в вульгарно-натуралистическом виде смоделированные сексуально откровенные действия ребёнка", — говорится в опубликованном посте.

По версии представителей портала, "Роскомнадзор решил, что "Википедию" обязательно нужно обвинить в максимальном числе разнообразных нарушений", и в том числе в распространении детской порнографии. Как уточняет "Интерфакс", РКН потребовал удалить изображения, внесенные 7 апреля в реестр запрещенной в России информации.

На прошлой неделе РКН потребовал от "Википедии" удалить пять страниц о конфликте на Украине. До этого ведомство пригрозило энциклопедии составлением административного протокола за неудаление недостоверной информации (ст. 13.41 КоАП РФ).

UPD: Роскомнадзор внес 10 страниц ресурса "Викимедиа" в реестр запрещенной информации, посчитав их детской порнографией, сообщило ТАСС.

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