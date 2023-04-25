Владельца "Википедии" оштрафовали еще на 800 тысяч рублей

Суд в Москве принял очередное решение против Wikimedia Foundation - компании, обеспечивающий деятельность электронной энциклопедии "Википедия".

Как сообщает "Интерфакс", с сайта "Википедии" по требованию российских органов власти не была удалена об организации "Таблиги Джамаат"*. Это привело в денежному взысканию в размере 800 тысяч рублей. Протокол составили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенного контента).

В апреле фонд Wikimedia уже штрафовали из-за статьи про Запорожскую область. С начала года компании выписали штрафы в России на общую сумму 6,4 млн рублей.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ