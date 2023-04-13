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Новости 15:51

Владельца "Википедии" оштрафовали на 2 млн рублей из-за статьи о Запорожской области

фото ЗакС политика Владельца "Википедии" оштрафовали на 2 млн рублей из-за статьи о Запорожской области

Мировой судья в Москве оштрафовал фонд Wikimedia, поддерживающий электронную энциклопедию "Википедия", на 2 млн рублей, о чем сообщает РИА "Новости".

Решение вынесли по протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление запрещенного контента). На этот раз претензии судебно-правооохранительной машины возникли к одной из страниц, на которой описываются события в Запорожской области.

На аналогичную сумму фонд уже оштрафовали в феврале. Один из подобных штрафов не был своевременно оплачен, в связи с чем полмесяца назад процедуру взыскания инициировала Федеральная служба судебных приставов.

В апреле Wikimedia Foundation предстоит рассмотрение еще трех протоколов, связанных с запрещенным в РФ контентом. 


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