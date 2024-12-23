Боярский назвал слухами предположения о возможности блокировки WhatsApp*

Разговоры о возможности блокировки в России мессенджера WhatsApp* представляют собой слухи и никаких сведений об этом не имеется, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет кроме того, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации", — заявил депутат.

Ранее сенатор Артем Шейкин допустил возможность блокировки мессенджера в 2025 году. Это станет возможным при условии невыполнения руководством компании требований российского законодательства, отметил он. Ситуация будет зависеть "от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ", заявил Шейкин в разговоре с РИА "Новости".

На прошлой неделе Роскомнадзор принудительно внес WhatsAppp* в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внесенные в список компании обязаны хранить на территории России данные о переписках и пользователях в течение одного года. Также до полугода организаторы должны сохранять сами сообщения.

Напомним, пост главы комитета по информполитике Боярский занял на прошлой неделе. Предыдущий глава комитета Александр Хинштейн покинул Госдуму после назначения на должность врио главы Курской области.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

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