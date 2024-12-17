Сергей Боярский возглавил комитет по информполитике в Госдуме

Должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи займет Сергей Боярский. Его кандидатуру депутаты Госдумы поддержали единогласно на пленарном заседании 17 декабря, передает "Парламентская газета".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал Боярскому успехов и удачи в работе. Он выразил надежду на такую же эффективность комитета, как и при прежнем председателе.

Должность главы IT-комитета оказалась свободной после назначения Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. 11 декабря в Госдуме приняли решение о досрочном лишении Хинштейна депутатских полномочий.

О том, что кандидатура Боярского рассматривается в качестве претендента на пост главы комитета, стало известно в начале декабря. Он являлся основным претендентом на место.

фото: ЗАКС.Ру